Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato in maniera dura il rigore concesso al Milan per il contatto tra Parisi e Gimenez auspicando una presa di posizione da parte della classe arbitrale

Non si accentuano a diminuire le polemiche in seguito al penalty dato al Milan nel match con la Fiorentina, per il contatto tra Parisi e Gimenez. L'attaccante messicano è da giorni accusato di aver messo in atto una simulazione che ha ingannato l'arbitro, Livio Marinelli, il quale dopo un consulto al Var ha assegnato il rigore poi trasformato da Rafael Leao, che di fatto ha consegnato tre punti importanti ai rossoneri.