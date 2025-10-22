Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, Biasin: “Gimenez accentua la caduta, ci vuole massimo rispetto. La classe arbitrale …”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato in maniera dura il rigore concesso al Milan per il contatto tra Parisi e Gimenez auspicando una presa di posizione da parte della classe arbitrale
Non si accentuano a diminuire le polemiche in seguito al penalty dato al Milan nel match con la Fiorentina, per il contatto tra Parisi e Gimenez. L'attaccante messicano è da giorni accusato di aver messo in atto una simulazione che ha ingannato l'arbitro, Livio Marinelli, il quale dopo un consulto al Var ha assegnato il rigore poi trasformato da Rafael Leao, che di fatto ha consegnato tre punti importanti ai rossoneri.

Questo episodio potrebbe portare l'AIA ha prendere decisioni importanti con importanti per evitare in futuro di scatenare ulteriori polemiche. In queste ultime ore infatti si parla di una possibile reintroduzione della prova tv, parzialmente abolita con l'arrivo del Var.

Le parole di Fabrizio Biasin sul rigore di Gimenez

Il noto giornalista, Fabrizio Biasin, ha commentato l'episodio nel suo editoriale su TMW: "Gimenez accentua la caduta, ci vuole massimo rispetto e da domenica ci sarà un giro di vite su casi simili. Vedremo se sarà così. Al momento sappiamo che la classe arbitrale chiede in continuazione ai giocatori di evitare le sceneggiate ma poi è la prima che invece di punirle, le premia"

