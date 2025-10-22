Le parole di Fabrizio Biasin sul rigore di Gimenez—
Il noto giornalista, Fabrizio Biasin, ha commentato l'episodio nel suo editoriale su TMW: "Gimenez accentua la caduta, ci vuole massimo rispetto e da domenica ci sarà un giro di vite su casi simili. Vedremo se sarà così. Al momento sappiamo che la classe arbitrale chiede in continuazione ai giocatori di evitare le sceneggiate ma poi è la prima che invece di punirle, le premia"
