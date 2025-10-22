Archiviato il prezioso successo contro la Fiorentina , il Milan guarda già all'impegno dell'8^ giornata di Serie A, i rossoneri affronteranno nell'anticipo di venerdì 24 ottobre il neopromosso Pisa a San Siro (ore 20.45). Il tecnico Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno Nkunku e Loftus Cheek , mentre dovrà fare ancora a meno di Pulisic , Rabiot , Estupinan e il lungodegente Jashari .

Si tratta di una chance molto importante per conquistare altri tre punti fondamentali. Nella stessa giornata è previsto infatti il big match tra Napoli e Inter, che in caso di risultato favorevole potrebbe consentire ai rossoneri di allungare in classifica. Inoltre il Diavolo dopo i nerazzurri è atteso da due match impegnativi contro Atalanta e Roma, anche per questo motivo contro la formazione di Alberto Gilardino è vietato sbagliare.