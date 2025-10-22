Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Calendario Serie A, il programma dell’8^ giornata: l’avversario del Milan

ULTIME MILAN NEWS

Calendario Serie A, il programma dell’8^ giornata: l’avversario del Milan

Logo Serie A EniLive 2024-2025
Calendario Serie A, il Milan nel match del prossimo week end valido per l'8^ giornata di campionato affronterà a San Siro la neo promossa Pisa allenata dall'ex rossonero, Alberto Gilardino
Redazione PM

Archiviato il prezioso successo contro la Fiorentina, il Milan guarda già all'impegno dell'8^ giornata di Serie A, i rossoneri affronteranno nell'anticipo di venerdì 24 ottobre il neopromosso Pisa a San Siro (ore 20.45). Il tecnico Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno Nkunku e Loftus Cheek, mentre dovrà fare ancora a meno di Pulisic, Rabiot, Estupinan e il lungodegente Jashari.

Si tratta di una chance molto importante per conquistare altri tre punti fondamentali. Nella stessa giornata è previsto infatti il big match tra Napoli e Inter, che in caso di risultato favorevole potrebbe consentire ai rossoneri di allungare in classifica. Inoltre il Diavolo dopo i nerazzurri è atteso da due match impegnativi contro Atalanta e Roma, anche per questo motivo contro la formazione di Alberto Gilardino è vietato sbagliare.

Calendario Serie A, ecco il programma completo dell'8^ giornata

—  

VENERDÌ 24/10

Milan-Pisa (ore 20.45)

SABATO 25/10

Parma-Como (ore 15.00)

Udinese-Lecce (ore 15.00)

Napoli-Inter (ore 18.00)

Cremonese-Atalanta (ore 20.45)

LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: "Con Allegri aria nuova. Scudetto? Se lo vinco divento..."

DOMENICA 26/10

Torino-Genoa (ore 12.30)

Verona-Cagliari (ore 15.00)

Sassuolo-Roma (ore 15.00)

Fiorentina-Bologna (ore 18.00)

Lazio-Juventus (ore 20.45)

Leggi anche
PSV-Napoli 6-2, stoccata di Boban a Conte: “Il mercato? Non c’entra nulla con questa...
Capello a Chivu: “Stai facendo quello che ho fatto io al Milan, ovvero …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA