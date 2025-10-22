Archiviato il prezioso successo contro la Fiorentina, il Milan guarda già all'impegno dell'8^ giornata di Serie A, i rossoneri affronteranno nell'anticipo di venerdì 24 ottobre il neopromosso Pisa a San Siro (ore 20.45). Il tecnico Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno Nkunku e Loftus Cheek, mentre dovrà fare ancora a meno di Pulisic, Rabiot, Estupinan e il lungodegente Jashari.
ULTIME MILAN NEWS
Calendario Serie A, il programma dell’8^ giornata: l’avversario del Milan
Si tratta di una chance molto importante per conquistare altri tre punti fondamentali. Nella stessa giornata è previsto infatti il big match tra Napoli e Inter, che in caso di risultato favorevole potrebbe consentire ai rossoneri di allungare in classifica. Inoltre il Diavolo dopo i nerazzurri è atteso da due match impegnativi contro Atalanta e Roma, anche per questo motivo contro la formazione di Alberto Gilardino è vietato sbagliare.
Calendario Serie A, ecco il programma completo dell'8^ giornata—
VENERDÌ 24/10
Milan-Pisa (ore 20.45)
SABATO 25/10
Parma-Como (ore 15.00)
Udinese-Lecce (ore 15.00)
Napoli-Inter (ore 18.00)
Cremonese-Atalanta (ore 20.45)
DOMENICA 26/10
Torino-Genoa (ore 12.30)
Verona-Cagliari (ore 15.00)
Sassuolo-Roma (ore 15.00)
Fiorentina-Bologna (ore 18.00)
Lazio-Juventus (ore 20.45)
© RIPRODUZIONE RISERVATA