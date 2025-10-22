Al termine della pesante sconfitta subita dal suo Napoli , Antonio Conte si è sfogato sul mercato e sulle difficoltà nell'inserire in poco tempo nove giocatori nuovi in uno spogliatoio. Ai microfoni di Sky Sport, Boban smentisce il tecnico azzurro assicurando che il problema non può essere la campagna acquisti estiva. Queste le sue dichiarazioni: "Sono stato giocatore anche io e so perfettamente quanto sia importante lo zoccolo duro . Conte ha mantenuto 14 giocatori dalla precedente annata". Quindi, ha proseguito affermando: " Io tutto questo problema dei nuovi acquisti proprio non lo vedo . Spiegatemi: a parte De Bruyne, chi gioca dei nuovi? Ve lo dico io: nessuno. Quindi io non vedo questo dramma nell'arrivo dei nuovi. Se questi ragazzi si comportano bene, dove sta il problema? Mi parlate di Beukema ma stasera lì dietro ha sbagliato Buongiorno, non Beukema".

Queste sono state invece le dichiarazioni di Conte: "L'anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile con pochissimi giocatori che sono andati oltre i loro limiti. C'era grande compattezza in tutto e per tutto. Quest'anno abbiamo dovuto inserire nuovi giocatori. Secondo me nove calciatori sono stati troppi. Inserire nove teste nuove nello spogliatoio per chi lo vive è complicato. Io l'avevo detto. Il livello è questo, la Champions offre questo tipo di livello. Abbiamo poco da dire, tanto da lavorare, ma sappiamo che anche lavorando tanto comunque ci vorrà tanta fatica quest'anno. Dovremo essere preparati e disposti a fare fatica. Io vedo i calciatori ogni giorno e quando freno un pochettino è perché vedo situazioni che mi inducono a pensare che sarà un anno complesso. Quando porti tante nuove teste dentro una squadra, ci deve essere il tempo per la giusta connessione".