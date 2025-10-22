Pianeta Milan
Cardinale vende il Milan? “Ho parlato con lui e mi ha detto che …”: la rivelazione

Milan, Kush rivela: 'Cardinale mi ha detto che ...'. Ecco le sue parole
Lo Youtuber canadese Kush rivela a "That Milan Podcast" di aver avuto una lunga conversazione con il proprietario del Milan Gerry Cardinale, in cui rivela quali sono i suoi piani dopo l'eventuale via libera per lo stadio nuovo. Ecco quanto rivelato
Lo Youtuber e content creator canadese Kush (@footballkush su X) è stato ospite del podcast americano "That Milan Podcast", in cui ha rivelato di aver avuto una lunga conversazione con Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan.

Cardinale vende il Milan? A quanto pare no: le parole di Kush

Durante il lungo confronto, Cardinale avrebbe fatto capire al canadese di non avere alcuna intenzione di vendere la maggioranza del Milan una volta ottenuto il via libera per il nuovo stadio. Di seguito vengono riportate le dichiarazioni ai microfoni del podcast rossonero.

"Ho avuto una lunga conversazione con Cardinale. Gli detto che sento spesso tra i tifosi del Milan che la sua intenzione è di ottenere l’opportunità di costruire il nuovo stadio e poi di vendere il club. Lui mi ha sorriso e mi ha risposto che non venderà mai il Milan".

Subito dopo, aggiunge: "Nella mia conversazione con Cardinale ho visto una persona più appassionata del club di quanto forse alcuni si sarebbero aspettati ascoltando solo ciò che viene pubblicato dai media. C'è sicuramente più attenzione per il club di come viene descritto".

