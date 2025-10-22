Pianeta Milan
Serie A, novità in vista per combattere le simulazioni? L’ipotesi dell’AIA dopo Milan-Fiorentina

Andrea De Marco, ex arbitro, non ha escluso una possibile reintroduzione della prova tv al fine di evitare episodi come quello su Santiago Gimenez che ha portato al rigore per il Milan nella sfida di San Siro con la Fiorentina
Nonostante siano passati più di due giorni, continua a far discutere il rigore concesso dall'arbitro Livio Marinelli al Milan per il contatto tra Parisi e Gimenez con la Fiorentina. L'attaccante messicano è stato accusato di aver compiuto una simulazione che ha indotto il direttore di gara a decretare il tiro dagli undici metri per il club rossonero.

Le simulazioni sono sempre più ricorrenti nel mondo del calcio. Su questo tema è intervenuto l'ex arbitro, Andrea De Marco, che durante la trasmissione "Open Var" non ha escluso la possibilità di adottare misure severe per evitarle. Secondo la Gazzetta dello Sport si potrebbe reintrodurre la prova tv, che dopo l'avvento del Var si utilizza solo per individuare le bestemmie. Per ora si tratta solo di ipotesi, ma la sensazione è che qualcosa possa accadere.

Le parole di De Marco su Gimenez e le simulazioni

Su Gimenez:"Gimenez accentua molto e in questa stagione abbiamo visto atteggiamenti di questo tipo, giocatori appena toccati che è come se avessero ricevuto un colpo violento. Credo che Rocchi sia stato molto chiaro a inizio stagione e proprio in questi giorni la Commissione sta studiando dei provvedimenti da prendere anche in futuro per situazioni di questo tipo perché in campo ci vuole massimo rispetto e queste situazioni sarebbero da eliminare".

Sulle simulazioni:"Un certo atteggiamento fra l’altro non deve essere premiante; anzi, a stretto giro di posta potrebbe esserci un giro di vite, già dalla prossima domenica gli arbitri eviteranno che si verifichino cose del genere".

