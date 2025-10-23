Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Cruciani elogia Allegri: È di una categoria superiore, poi ci sono gli altri. Contro la Fiorentina…”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Cruciani elogia Allegri: È di una categoria superiore, poi ci sono gli altri. Contro la Fiorentina…”

Milan, Cruciani: 'Allegri è un allenatore di primo livello, riesce a trovare...'
Giuseppe Cruciani, noto giornalista e opinionista televisivo, ha espresso parole di elogio per il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri dopo i risultati fin qui ottenuti sulla panchina rossonera
Redazione PM

Tornato dopo undici sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri, non ha per ora deluso le aspettative. In molti tra tifosi e addetti ai lavori avevano espresso dubbi sul suo ritorno, ma i risultati fin qui raggiunti danno ragione al tecnico livornese. Sotto la sua guida infatti i rossoneri si trovano primi in classifica a più uno sul trio Napoli, Roma e Inter e con dati difensivi che non si vedevano da tempo. Il diavolo infatti in queste prime sette giornate di campionato ha subito solamente quattro gol.

L'analisi di Cruciani sul Milan di Allegri

—  

È dunque evidente la mano dell'allenatore ex Juventus che è tra le altre cose è riuscito a mettere in sesto un reparto che negli ultimi anni ha trovato numerose difficoltà e subito una valanga di reti. Non solo Allegri ha portato disciplina all'interno dello spogliatoio, cosa che è mancata durante la passata stagione. Ad elogiare l'operato Massimiliano Allegri è stato Giuseppe Cruciani, giornalista e opinionista televisivo: ecco le sue parole rilasciate al podcast "Number 1".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il gigante d’area di rigore te lo porta Moncada: corsa a due con l’Atalanta >>>

“Ci sono allenatori di primo livello, di una categoria superiore, e poi ci sono gli altri. Allegri, non perchè è primo, ma l’ho detto anche in tempi non sospetti, appartiene alla prima categoria ossia quelli di grandissimo livello. Voi avete visto la panchina del Milan contro la Fiorentina? E chi gioca sulla fascia destra del Milan? Allegri è uno che riesce a trovare soluzioni con quello che ha a disposizione, senza lamentarsi mai di niente. Per cui il numero 1 è Allegri. Ancora una volta sono schiaffi in faccia settimanali a chi per anni  lo ha trattato come una pezza da piedi, come uno antiquato, vecchio, superato”.

Leggi anche
Milan-Fiorentina, Biasin: “Gimenez accentua la caduta, ci vuole massimo rispetto. La...
Milan, Tomori parla del rinnovo. Nkunku recuperato per il Pisa. Upamecano nel mirino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA