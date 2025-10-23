Milan, Cruciani: 'Allegri è un allenatore di primo livello, riesce a trovare...'

“Ci sono allenatori di primo livello, di una categoria superiore, e poi ci sono gli altri. Allegri, non perchè è primo, ma l’ho detto anche in tempi non sospetti, appartiene alla prima categoria ossia quelli di grandissimo livello. Voi avete visto la panchina del Milan contro la Fiorentina? E chi gioca sulla fascia destra del Milan? Allegri è uno che riesce a trovare soluzioni con quello che ha a disposizione, senza lamentarsi mai di niente. Per cui il numero 1 è Allegri. Ancora una volta sono schiaffi in faccia settimanali a chi per anni lo ha trattato come una pezza da piedi, come uno antiquato, vecchio, superato”.