Serie A – Milan-Juventus 4-2 al 90′: fantastica rimonta del Diavolo!

MILAN NEWS – È andato da poco in archivio il big match di ‘San Siro‘, Milan-Juventus, gara valevole per la 31^ giornata della Serie A 2019-2020. La partita ha visto il Milan di Stefano Pioli imporsi, in maniera assurda, per 4-2. Il tutto dopo essere andato sotto 0-2 nei 6′ iniziali della ripresa!

Dopo un primo tempo equilibrato, con un leggero dominio territoriale della Juventus e qualche occasione in più per i bianconeri, il Milan, che si era visto annullare un gol a Zlatan Ibrahimović proprio nel recupero dei primi 45′, è andato sotto di due reti in apertura di ripresa.

Al 47′ euro-gol di Adrien Rabiot, al 53′ conclusione sotto misura di Cristiano Ronaldo, che ha approfittato di un errore della coppia difensiva Simon Kjaer-Alessio Romagnoli. A quel punto, il Diavolo si è scatenato. Ibrahimović, dagli undici metri (penalty concesso, grazie al VAR, per un fallo di mano di Leonardo Bonucci), ha rimesso il Milan in gara.

Poi Franck Kessié e Rafael Leão, tra il 66′ e il 67′, hanno completato la rimonta, sigillata da un gol di Ante Rebić all’80′: abile il croato ad approfittare di un errore madornale della retroguardia bianconera. Milan-Juventus 4-2 ed i rossoneri, adesso, vedono l’Europa con sempre più convinzione.

