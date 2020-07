Milan-Juventus 1-2: Ibrahimovic non sbaglia dal dischetto

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, a segno in Milan-Juventus su calcio di rigore. Al 64′, su un cross dalla sinistra di Theo Hernández, fallo di mano in area di Leonardo Bonucci, ‘pizzicato’ dal VAR. L’arbitro Marco Guida di Torre Annunziata (NA), dunque, ha fischiato il penalty e Ibrahimovic non ha sbagliato. Milan-Juventus 1-2. PER SEGUIRE IL LIVE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH TRA ROSSONERI E BIANCONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

