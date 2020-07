MILAN NEWS – Ante Rebic ancora una volta in rete. Il croato ha approfittato di un errore della difesa bianconera, molto grossolano, sull’asse Alex Sandro-Danilo e segnato all’80′ in Milan-Juventus, bruciando il portiere ospite Woicjech Szczęsny. Decimo gol in campionato per Rebic. Milan-Juventus 4-2. PER SEGUIRE LE FASI FINALI DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓