Milan-Juventus 0-1: Rabiot pesca il jolly in apertura di ripresa

JUVENTUS NEWS – Il centrocampista francese Adrien Rabiot, classe 1995, ha sbloccato il risultato al 47′ di Milan-Juventus, gara della 31^ giornata di Serie A in svolgimento a ‘San Siro‘, con un potente sinistro sotto l’incrocio dei pali al termine di una cavalcata solitaria ‘coast to coast‘. Gran gol dell’ex PSG, incolpevole Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, beffato dalla sua conclusione. Milan-Juventus 0-1. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E BIANCONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

