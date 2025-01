Serie A – Milan Club in protesta contro le restrizioni al tifo: il comunicato

Prosegue la protesta dell’Associazione Italiana Milan Club ( AIMC ) , che nelle ultime ore ha diffuso sui propri canali social un comunicato per contestare “le recenti decisioni della società, orientate a limitare il tifo organizzato”. Ecco, di seguito, il comunicato:

Il comunicato dell'AIMC

"NOI non siamo semplici spettatori, ma l’anima pulsante di questa squadra, una componente insostituibile della sua storia e del suo presente. Siamo quelli che percorrono 1000 chilometri, affrontano sacrifici personali ed economici per essere sugli spalti di San Siro, girando tutta Italia e oltre(LEVERKUSEN,MADRID,BRATISLAVA) , abbiamo seguito il MILAN OVUNQUE per sostenere i colori che amiamo e che rappresentano la nostra passione e identità.