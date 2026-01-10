Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato - con un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - Milan-Genoa , partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi giovedì sera a 'San Siro' e terminata 1-1 con i gol di Lorenzo Colombo al 28' e Rafael Leão al 92' .

"Non bastano al Milan 30 tiri (a 6) per fare più di un gol al Genoa. E alla fine rischia pure la beffa con un rigore sbagliato. La squadra fatica con le piccole perché non ha un bomber d’area. Tutto qui. Adrien Rabiot il migliore, Luka Modrić in calo vistoso. Rafael Leão non sta bene e si vede".