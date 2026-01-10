Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ravezzani: “Il Milan fatica con le piccole: ecco il motivo”. Poi parla di Modric e Leao

ULTIME MILAN NEWS

Ravezzani: “Il Milan fatica con le piccole: ecco il motivo”. Poi parla di Modric e Leao

Ravezzani: 'Il Milan fatica con le piccole: ecco il motivo'. Poi parla di Modric e Leao
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato - con un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - Milan-Genoa 1-1, ennesimo passo falso dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro una 'piccola'
Daniele Triolo Redattore 

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato - con un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - Milan-Genoa , partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi giovedì sera a 'San Siro' e terminata 1-1 con i gol di Lorenzo Colombo al 28' e Rafael Leão al 92'.

"Non bastano al Milan 30 tiri (a 6) per fare più di un gol al Genoa. E alla fine rischia pure la beffa con un rigore sbagliato. La squadra fatica con le piccole perché non ha un bomber d’area. Tutto qui. Adrien Rabiot il migliore, Luka Modrić in calo vistoso. Rafael Leão non sta bene e si vede".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, colpo grosso in Premier League: Tare pregusta già un acquisto di livello >>>

Si è trattato dell'ennesimo passo falso dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro una cosiddetta 'piccola', ovvero una squadra del lato destro della classifica del campionato. In precedenza, erano arrivati la sconfitta contro la Cremonese (1-2) e i pareggi contro Pisa, Parma e Sassuolo (tutti 2-2). Servirà un'inversione - netta - di tendenza per lottare per lo Scudetto.

Leggi anche
Milan-Genoa, secondo i tifosi rossoneri Pulisic è l’MVP della sfida
Milan, buone impressioni dalla conferenza stampa di Fullkrug. Ostacolo per il rinnovo di Maignan!

© RIPRODUZIONE RISERVATA