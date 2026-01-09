Milan-Genoa, Pulisic MVP anche senza gol o assist: i dettagli

Nel rocambolesco pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi, c'è stato un giocatore che, come spesso accade, ha brillato più degli altri, anche senza gol o assist. Parliamo di Christian Pulisic, uno degli uomini copertina di questo nuovo corso rossonero targato Max. Nella sfida contro i rossoblù, 'Capitan America' ha visto il suo nono gol in Serie A essere annullato a causa di un tocco di mano prima che la palla avesse superato la linea di porta. Nonostante questo, l'americano è stato uno dei più propositivi ed è andato vicino alla rete in diverse occasioni. Non solo davanti, anche in fase difensiva è stato molto utile. Per queste motivazioni, Pulisic è stato votato come MVP della sfida tra i rossoneri. Di seguito le parole dal sito ufficiale del Milan.