Milan-Genoa, Pulisic MVP anche senza gol o assist: i dettagli

Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo
Pulisic ha messo in mostra tutta la sua classe con otto tentativi di tiro, di cui due nello specchio della porta. La sua capacità di dribbling e la visione di gioco hanno creato scompiglio nella retroguardia del Genoa, rendendolo una minaccia costante. Anche se il suo gol è stato annullato dal VAR, la sua determinazione non è mai venuta meno.
Le statistiche di Pulisic parlano chiaro: 36 passaggi precisi e quattro tiri bloccati, dimostrando il suo impegno sia in fase offensiva che difensiva. La sua presenza in campo è stata fondamentale per il Milan, che ha beneficiato della sua energia e creatività per tutta la durata del match.
LEGGI ANCHE: Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo
Con quasi il 50% dei voti, Pulisic è stato eletto MVP dai tifosi sull'AC Milan Official App, superando Leão, Pavlovic e Rabiot. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Christian, continua così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA