Milan-Genoa, secondo i tifosi rossoneri Pulisic è l’MVP della sfida

Milan-Genoa, Pulisic MVP anche senza gol o assist: i dettagli
Nonostante non abbia realizzato nessun gol o servito assist, Christian Pulisic è stato votato dai tifosi come MVP di Milan-Genoa. Ecco i dettagli
Nel rocambolesco pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi, c'è stato un giocatore che, come spesso accade, ha brillato più degli altri, anche senza gol o assist. Parliamo di Christian Pulisic, uno degli uomini copertina di questo nuovo corso rossonero targato Max. Nella sfida contro i rossoblù, 'Capitan America' ha visto il suo nono gol in Serie A essere annullato a causa di un tocco di mano prima che la palla avesse superato la linea di porta. Nonostante questo, l'americano è stato uno dei più propositivi ed è andato vicino alla rete in diverse occasioni. Non solo davanti, anche in fase difensiva è stato molto utile. Per queste motivazioni, Pulisic è stato votato come MVP della sfida tra i rossoneri. Di seguito le parole dal sito ufficiale del Milan.

Milan-Genoa, Christian Pulisic è l'MVP per i tifosi rossoneri

(Fonte acmilan.com) - In una serata intensa a San Siro, il Milan conquistato il pareggio contro il Genoa grazie a un gol di Rafael Leão nei minuti di recupero. Tuttavia, è stato Christian Pulisic a il miglior rossonero della partita secondo i tifosi milanisti. L'attaccante statunitense ha dimostrato di essere il più propositivo in campo, creando numerose occasioni e mantenendo costantemente sotto pressione la difesa avversaria.

Pulisic ha messo in mostra tutta la sua classe con otto tentativi di tiro, di cui due nello specchio della porta. La sua capacità di dribbling e la visione di gioco hanno creato scompiglio nella retroguardia del Genoa, rendendolo una minaccia costante. Anche se il suo gol è stato annullato dal VAR, la sua determinazione non è mai venuta meno.

Le statistiche di Pulisic parlano chiaro: 36 passaggi precisi e quattro tiri bloccati, dimostrando il suo impegno sia in fase offensiva che difensiva. La sua presenza in campo è stata fondamentale per il Milan, che ha beneficiato della sua energia e creatività per tutta la durata del match.

Con quasi il 50% dei voti, Pulisic è stato eletto MVP dai tifosi sull'AC Milan Official App, superando Leão, Pavlovic e Rabiot. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Christian, continua così.

