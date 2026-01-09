Milan, i temi dalla conferenza di Fullkrug. Ultim'ora sul rinnovo Maignan!

Nella giornata di oggi il Milan ha presentato il primo innesto di questa finestra invernale di calciomercato. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug. La punta tedesca ex Borussia Dortmund ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa da Casa Milan. Tantissimi argomenti per l'ex West Ham, arrivato a Milano prima di Natale con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Buone sensazioni dalla sue parole.

Oltre a questo, anche importanti novità che riguardano la trattativa per il prolungamento del contratto di Mike Maignan, in scadenza il prossimo giugno. Secondo le ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione, ci sarebbe un ostacolo (non insormontabile) per il rinnovo del portiere francese. Di tutto questo e di tanto altro ne abbiamo parlato in questo video.