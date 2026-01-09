Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, settore giovanile: weekend di fuoco per i giovani rossoneri, tutti gli impegni

ULTIME MILAN NEWS

Milan, settore giovanile: weekend di fuoco per i giovani rossoneri, tutti gli impegni

Milan, settore giovanile: il programma del weekend | News (getty images)
Con le festività natalizie ormai passate, è ora di riprendere il cammino. Il Settore Giovanile rossonero si prepara ad un weekend di fuoco
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con le festività natalizie ormai passate, è ora di riprendere il cammino. Il Settore Giovanile rossonero si prepara ad un weekend di fuoco che inizierà con il Milan Primavera che sabato 10 gennaio dovrà affrontare il Torino in trasferta. Via poi alla primavera femminile, con il derby previsto per domenica 11 alle ore 11.30. Ecco, di seguito, il calendario completo del finesettimana:

 (Fonte acmilan.com) -Festività ormai alle spalle per il Settore Giovanile rossonero, che torna in campo sabato 10 gennaio, quando la Primavera maschile - reduce dalla vittoria contro la Roma - sarà ospite del Torino. Il primo impegno di domenica 11 sarà invece il Derby contro l'Inter che la Primavera femminile disputerà tra le mura amiche del PUMA House of Football, a seguire anche le partite casalinghe di Under 15, 16 e 18 maschile, con la Under 17 che andrà invece a Cremona. Programmato per mercoledì 14 il recupero della 12° giornata del campionato Under 15 maschile tra Atalanta e Milan.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 10 GENNAIO

  • PRIMAVERA MASCHILE: 19ª giornata, Torino-Milan, ore 11.00 - Stadio Valentino Mazzola, Torino

    • DOMENICA 11 GENNAIO

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata, Milan-Inter, ore 11.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 15: 14ª giornata, Milan-Padova, ore 12.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 17: 14ª giornata, Cremonese-Milan, ore 12.30 - CS Giovanni Arvedi, Largo degli Sportivi 18, Cremona

  • UNDER 18: 18ª giornata, Milan-Frosinone, ore 14.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 16: 14ª giornata, Milan-Padova, ore 15.00 - PUMA House of Football

    • LEGGI ANCHE: Milan, la conferenza stampa di presentazione di Füllkrug | LIVE News

    MERCOLEDÌ 14 GENNAIO

  • UNDER 15: 12ª giornata (recupero), Atalanta-Milan, ore 15.00 - TBC

    • Leggi anche
    Adani critico: “Il Milan è sempre lo stesso. Queste partite non portano da nessuna...
    Longhi dopo Milan-Genoa: “Sprecare un tempo è autolesionismo. I rossoneri imparino il fair...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA