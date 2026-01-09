Con le festività natalizie ormai passate, è ora di riprendere il cammino. Il Settore Giovanile rossonero si prepara ad un weekend di fuoco che inizierà con il Milan Primavera che sabato 10 gennaio dovrà affrontare il Torino in trasferta. Via poi alla primavera femminile, con il derby previsto per domenica 11 alle ore 11.30. Ecco, di seguito, il calendario completo del finesettimana:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, settore giovanile: weekend di fuoco per i giovani rossoneri, tutti gli impegni
ULTIME MILAN NEWS
Milan, settore giovanile: weekend di fuoco per i giovani rossoneri, tutti gli impegni
Con le festività natalizie ormai passate, è ora di riprendere il cammino. Il Settore Giovanile rossonero si prepara ad un weekend di fuoco
(Fonte acmilan.com) -Festività ormai alle spalle per il Settore Giovanile rossonero, che torna in campo sabato 10 gennaio, quando la Primavera maschile - reduce dalla vittoria contro la Roma - sarà ospite del Torino. Il primo impegno di domenica 11 sarà invece il Derby contro l'Inter che la Primavera femminile disputerà tra le mura amiche del PUMA House of Football, a seguire anche le partite casalinghe di Under 15, 16 e 18 maschile, con la Under 17 che andrà invece a Cremona. Programmato per mercoledì 14 il recupero della 12° giornata del campionato Under 15 maschile tra Atalanta e Milan.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 10 GENNAIO
DOMENICA 11 GENNAIO
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA