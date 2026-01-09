(Fonte acmilan.com) -Festività ormai alle spalle per il Settore Giovanile rossonero, che torna in campo sabato 10 gennaio, quando la Primavera maschile - reduce dalla vittoria contro la Roma - sarà ospite del Torino. Il primo impegno di domenica 11 sarà invece il Derby contro l'Inter che la Primavera femminile disputerà tra le mura amiche del PUMA House of Football, a seguire anche le partite casalinghe di Under 15, 16 e 18 maschile, con la Under 17 che andrà invece a Cremona. Programmato per mercoledì 14 il recupero della 12° giornata del campionato Under 15 maschile tra Atalanta e Milan.