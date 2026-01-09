Adani avvisa: 'Sempre lo stesso Milan. Così non si va da nessuna parte'

Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Adani critico: “Il Milan è sempre lo stesso. Queste partite non portano da nessuna parte”

Durante l'ultimo appuntamento con il format 'Viva El Futbol', l'ex difensore dell'Inter Lele Adani ha commentato il pareggio del Milan di Massimiliano Allegri col Genoa. Ecco le sue parole
Nella serata di ieri si è chiusa la 19^ giornata di Serie A dopo il sorprendente pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi. Al termine di questo turno, dunque, l'Inter allunga a +3 sui rossoneri e sul Napoli di Conte. Con questo pareggio, il Diavolo non è riuscito a dare seguito alle buone prestazioni contro Verona e Cagliari. Della partita disputata ieri a 'San Siro' ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Lele Adani, durante l'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol'. Ecco, di seguito, la sua analisi del match.

Lele Adani commenta il pareggio tra Milan e Genoa

"Io ho visto il Genoa, che è una squadra che fa fatica a giocare, arrivare a San Siro quasi con l’atteggiamento di una provinciale di una volta, però centrata e seria. Quelle due o tre volte che è salita ha dato fastidio fino poi a fare gol a un Milan che per me è sempre lo stesso Milan".

Lele Adani ha poi aggiunto: "Devo valutare, nella lentezza, nel disordine, nell’avversario che ti porta quasi a non giocare, che il Milan ha tirato anche più di altre volte. Io penso che queste partite non portano da nessuna parte nessuno: secondo me porta poco lontano anche il Genoa".

