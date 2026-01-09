Adani avvisa: 'Sempre lo stesso Milan. Così non si va da nessuna parte'

Nella serata di ieri si è chiusa la 19^ giornata di Serie A dopo il sorprendente pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi . Al termine di questo turno, dunque, l' Inter allunga a +3 sui rossoneri e sul Napoli di Conte . Con questo pareggio, il Diavolo non è riuscito a dare seguito alle buone prestazioni contro Verona e Cagliari. Della partita disputata ieri a 'San Siro' ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Lele Adani , durante l'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol'. Ecco, di seguito, la sua analisi del match.

Lele Adani commenta il pareggio tra Milan e Genoa

"Io ho visto il Genoa, che è una squadra che fa fatica a giocare, arrivare a San Siro quasi con l’atteggiamento di una provinciale di una volta, però centrata e seria. Quelle due o tre volte che è salita ha dato fastidio fino poi a fare gol a un Milan che per me è sempre lo stesso Milan".