Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Ma anche nel corso della giornata sono emerse interessanti aggiornamenti su tutto ciò che concerne l'universo rossonero. E non potrebbe essere altrimenti visto che, tra campo e mercato, queste sono ore calde, roventi per il Diavolo di mister Massimiliano Allegri. Vediamo, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA