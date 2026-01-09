"Il Milan (1-1) col Genoa deve imparare due cose fondamentali. La prima che la partita prevede due tempi e sprecarne uno è autolesionismo puro perché giocando tutti i 90 minuti come la ripresa avrebbe non vinto, ma stravinto. La seconda, che tutti (o quasi) i rossoneri dovrebbero imparare da Luka Modrić cosa significhi il termine inglese fair play".