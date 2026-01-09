Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Longhi dopo Milan-Genoa: "Sprecare un tempo è autolesionismo. I rossoneri imparino il fair play da Modric"

Il giornalista sportivo Bruno Longhi, attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha commentato Milan-Genoa 1-1, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 di ieri sera a 'San Siro'
Ieri sera, a 'San Siro', soltanto un pareggio (1-1) per il Milan di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi nel posticipo della 19^ giornata della Serie A 2025-2026. Reti di Lorenzo Colombo (28') e Rafael Leão (92'), con Nicolae Stanciu che, al 98', ha spedito in curva il calcio di rigore del possibile successo degli ospiti.

Milan-Genoa 1-1, così Longhi sui social

Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, ha commentato - in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - l'andamento della partita. Lo ha fatto in maniera piuttosto severa verso il Diavolo di Allegri, per ragioni sportive ma anche 'comportamentali'.

"Il Milan (1-1) col Genoa deve imparare due cose fondamentali. La prima che la partita prevede due tempi e sprecarne uno è autolesionismo puro perché giocando tutti i 90 minuti come la ripresa avrebbe non vinto, ma stravinto. La seconda, che tutti (o quasi) i rossoneri dovrebbero imparare da Luka Modrić cosa significhi il termine inglese fair play".

"Alludo a Christian Pulisic che segna con la mano, e all’isteria collettiva per contestare il rigore assegnato al Grifone nel finale. La pedata di Davide Bartesaghi è evidente. PS ma che partita ha fatto Colombo!!!!", ha chiosato Longhi.

