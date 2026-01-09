Ellertsson ha calciato il pallone sugli spalti. Un episodio, dunque, che ha avuto lo stesso esito di quello riportato alla mente per l'azione di Pavlovic, risalente al derby della Mole tra Juventus e Torino, datato 14 ottobre 2001 e terminato 3-3. I bianconeri di Marcello Lippi, in vantaggio di tre reti (doppietta di Alessandro Del Piero e, nel mezzo, gol di Igor Tudor), si fecero raggiungere dai granata di Giancarlo Camolese (reti di Cristiano Lucarelli, poi Marco Ferrante su rigore e Riccardo Maspero).
Proprio quest'ultimo, centrocampista ex Cremonese, fece come Pavlovic, presentandosi sul dischetto del rigore concesso alla Juve dall'arbitro Gennaro Borriello di Mantova per un fallo di Daniele Delli Carri su Tudor e scavando una buca proprio in quel punto. All'87', l'attaccante cileno Marcelo Salas, entrato al posto di Del Piero, consegnò il pallone del possibile successo dagli undici metri alla curva dell'allora stadio 'Delle Alpi'.
