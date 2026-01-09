Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Milan-Genoa, Pavlovic come Maspero: ricordate cosa successe in Juventus-Torino del 2001? Il video

Milan-Genoa, Pavlovic come Maspero tanti anni fa in Juventus-Torino: l'esito è lo stesso!
Il centrocampista rumeno Nicolae Stanciu, al 98' di Milan-Genoa, ha calciato in curva il rigore del possibile 1-2 per i liguri: merito anche della furbata di Strahinja Pavlovic, che ha ricordato quella di Riccardo Maspero in Juventus-Torino del 2001
Ieri sera, a 'San Siro', Milan-Genoa, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026, è terminata 1-1. Ospiti in vantaggio con Lorenzo Colombo al 28', pareggio dei padroni di casa con Rafael Leão al 92'. Nel finale, però, al 98', il centrocampista rumeno Nicolae Stanciu ha fallito il calcio di rigore del possibile 1-2 per i liguri calciando il pallone in curva a Mike Maignan battuto.

Merito, come si evince da queste immagini, della furbata di Strahinja Pavlovic, difensore del Milan che, durante il check del penalty al V.A.R., mentre alcuni giocatori rossoneri discutevano con l'arbitro Maurizio Mariani per la concessione del penalty per il fallo di Davide Bartesaghi su Mikael Ellertsson, si è presentato sul dischetto del rigore ... scavando una buca.

Ellertsson ha calciato il pallone sugli spalti. Un episodio, dunque, che ha avuto lo stesso esito di quello riportato alla mente per l'azione di Pavlovic, risalente al derby della Mole tra Juventus e Torino, datato 14 ottobre 2001 e terminato 3-3. I bianconeri di Marcello Lippi, in vantaggio di tre reti (doppietta di Alessandro Del Piero e, nel mezzo, gol di Igor Tudor), si fecero raggiungere dai granata di Giancarlo Camolese (reti di Cristiano Lucarelli, poi Marco Ferrante su rigore e Riccardo Maspero).

Proprio quest'ultimo, centrocampista ex Cremonese, fece come Pavlovic, presentandosi sul dischetto del rigore concesso alla Juve dall'arbitro Gennaro Borriello di Mantova per un fallo di Daniele Delli Carri su Tudor e scavando una buca proprio in quel punto. All'87', l'attaccante cileno Marcelo Salas, entrato al posto di Del Piero, consegnò il pallone del possibile successo dagli undici metri alla curva dell'allora stadio 'Delle Alpi'.

