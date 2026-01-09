Tutta colpa della società. Analisi Milan-Genoa 1-1: Fofana sbaglia tutto!

Un altro pareggio in casa con una piccola, Milan-Genoa 1-1. I rossoneri di Massimiliano Allegri, però, stavolta non concretizzano le tantissime occasioni create, frutto di una buona prestazione. E già, ieri il Milan ha giocato bene, nonostante molti si lascino come sempre condizionare troppo dal risultato. La dimostrazione arriva dall'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellé, che ci mostra come tatticamente la squadra fosse messa benissimo in campo e avesse preparato ottime cose. A non funzionare è stata la qualità: troppi errori sotto porta e nei passaggi, il che giustifica le critiche alla società. Ora l'allenatore lavora bene, ma il livello tecnico è troppo basso. Fofana è un po' il simbolo della cosa, ma anche Rafa Leao ieri molto male. Guardate il video qui sotto sul nostro canale YouTube e ricordate di lasciare un mi piace, iscrivervi, attivare la campanella e commentare!