Milan-Genoa, Allegri: “La palla non entrava. Ma con la voglia di vincere deve esserci equilibrio”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Genoa 1-1, così Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

Sul pareggio di 'San Siro': "Il Genoa ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo ha corso tanto. Noi siamo stati troppo frettolosi, potevamo passare avanti, ma siamo stati imprecisi tecnicamente. Il Genoa è calato nella ripresa, noi abbiamo aumentato l'intensità. A tre minuti dalla fine non puoi però prendere un contropiede così, devi creare un'occasione per fare gol senza mettere a repentaglio la partita".

Sui punti persi contro le piccole: "Il calcio è inspiegabile. Fino a quando le squadre piccole reggono il ritmo a livello di corsa non dovresti andare sotto perché poi alla lunga calano e la tua qualità tecnica deve uscire. Stasera la palla non entrava, ma è stata la stessa partita con il Verona e il Cagliari".

Sul concitato finale di partita: "Dobbiamo capire che in quei momenti per creare occasioni, ma la voglia di vincere la partita deve essere fatta con equilibro. Non possiamo andare tutti  avanti al 95' e prendere un contropiede così".

Sulla coppia in attacco Christian Pulisic - Rafael Leão: "Hanno fatto una buona partita con una squadra chiusa. Poi quando è entrato Niclas Füllkrug hanno trovato più spazio. Dobbiamo andare avanti, questo punto ci permette di restare secondi e continuare a raccogliere punti per arrivare tra le prime quattro".

