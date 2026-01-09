Sui punti persi contro le piccole: "Il calcio è inspiegabile. Fino a quando le squadre piccole reggono il ritmo a livello di corsa non dovresti andare sotto perché poi alla lunga calano e la tua qualità tecnica deve uscire. Stasera la palla non entrava, ma è stata la stessa partita con il Verona e il Cagliari".
Sul concitato finale di partita: "Dobbiamo capire che in quei momenti per creare occasioni, ma la voglia di vincere la partita deve essere fatta con equilibro. Non possiamo andare tutti avanti al 95' e prendere un contropiede così".
Sulla coppia in attacco Christian Pulisic - Rafael Leão: "Hanno fatto una buona partita con una squadra chiusa. Poi quando è entrato Niclas Füllkrug hanno trovato più spazio. Dobbiamo andare avanti, questo punto ci permette di restare secondi e continuare a raccogliere punti per arrivare tra le prime quattro".
