Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Massimiliano Allegri , allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Genoa , partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Genoa 1-1, così Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

Sul pareggio di 'San Siro': "Il Genoa ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo ha corso tanto. Noi siamo stati troppo frettolosi, potevamo passare avanti, ma siamo stati imprecisi tecnicamente. Il Genoa è calato nella ripresa, noi abbiamo aumentato l'intensità. A tre minuti dalla fine non puoi però prendere un contropiede così, devi creare un'occasione per fare gol senza mettere a repentaglio la partita".