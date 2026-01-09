Milan, Rabiot sicuro: 'Non giocare le coppe non è sempre un vantaggio'

Su Massimiliano Allegri: "Lui è sempre positivo, è l'allenatore, deve dimostrare di dare fiducia e avere un discorso positivo perché ci sono tanti ragazzi giovani. Poi non è che siamo ultimi. Certo, avremmo voluto vincere questa partita. Domenica c'è la Fiorentina, cercheremo di fare bene, e lui è sempre così, non è che dentro ha urlato. Ci ha detto le cose, che potevamo fare meglio il primo tempo, siamo tutti consapevoli. Ultimamente quando entriamo in campo contro le piccole facciamo fatica a trovare il gol".

Inter e Napoli sono le favorite? "È vero, hanno giocatori più forti. Hanno più qualità e una rosa più larga. È vero. Ma poi per come lavoriamo noi, la mentalità che abbiamo, possiamo sfidarli. Poi vedremo alla fine, ma abbiamo le nostre qualità".

Le coppe europee sono un vantaggio o uno svantaggio? "Non lo so. Alla fine lo diciamo sempre che chi gioca le coppe sono svantaggiati, ma alla fine hai comunque più ritmo giocando di più. Se vinci è positivo, hai entusiasmo. Secondo me non è facile quando giochi una volta a settimana, perché c'è chi gioca meno, e quindi dobbiamo tenere tutti positivi. Lavoriamo bene. Avremo tempo per farlo ancora, ma non è per forza un vantaggio".