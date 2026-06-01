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Pulisic si sblocca e si sfoga: chi ha la colpa del calo al Milan?

Pulisic si sblocca e si sfoga: chi ha la colpa del calo al Milan?
Christian Pulisic ritrova il gol nell'amichevole USA-Senegal trovando la prima rete nel 2026. Di chi è stata la colpa del calo con il Milan? Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La stagione del Milan è finita male per tutti: 10 punti nelle ultime 10 partite che hanno condannato i rossoneri al quinto posto. Senza il pass per la Champions League, Gerry Cardinale ha esonerato Massimiliano Allegri e fatto fuori tutto il vecchio organigramma del Milan. Chi ha fatto male è stato anche l'attacco del Diavolo: Pulisic, ad esempio, era partito alla grandissima segnando 8 gol nella prima parte di stagione in cui sembrava veramente infermabile. Le difficoltà in fase offensiva dei rossoneri non hanno certo aiutato e la difesa è calata molto nelle ultime partite. Inevitabilmente, il Diavolo ha perso punti preziosi che poi l'hanno condannato al quinto posto in campionato.

Pulisic ritrova il gol e si sfoga

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Pulisic non aveva mai segnato un gol nel 2026 ed è un dato clamoroso visto il talento e le qualità vicino alla porta dell'attaccante. Il numero 11 rossonero si è sbloccato ieri sera nell'amichevole contro il Senegal, servendo un grande assist a Dest e segnando un grande gol (qui lo potete vedere). Dopo la partita, Pulisic si è sfogato: "Ho giocato bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei gol. Spero che ora la gente smetta di parlarne", parole molto significative che fanno pensare alla stagione appena vissuta dal Milan.

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Di chi è stata la colpa?

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Già si leggono sui social alcuni tifosi del Milan che attaccano Pulisic perché ora che è arrivato il Mondiale sembra in forma, ma ci sono altri tifosi rossoneri che sottolineano di come sia tornato subito al gol non appena uscito dal 3-5-2 di Massimiliano Allegri. La verità sta nel mezzo: è chiaro che il modulo di Allegri non ha aiutato i propri attaccanti che sono sembrati spesso avulsi dal gioco e lontani dalle porte avversarie. Il Milan, specialmente nelle ultime 10 partite, ha creato molto poco ed è normale fare fatica per un attaccante. Non possiamo fare il processo alle intenzioni, ma è una possibilità che Pulisic, anche solo nell'inconscio, si sia un minimo risparmiato per pensare ai Mondiali in casa sua. La speranza, ora, è che il numero 11 rossonero torni al Milan al massimo della forma e della volontà per tornare a essere un punto cardinale del progetto rossonero.

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