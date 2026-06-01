Pulisic si sblocca e si sfoga: chi ha la colpa del calo al Milan?

Di chi è stata la colpa?

Già si leggono sui social alcuni tifosi del Milan che attaccano Pulisic perché ora che è arrivato il Mondiale sembra in forma, ma ci sono altri tifosi rossoneri che sottolineano di come sia tornato subito al gol non appena uscito dal 3-5-2 di Massimiliano Allegri. La verità sta nel mezzo: è chiaro che il modulo di Allegri non ha aiutato i propri attaccanti che sono sembrati spesso avulsi dal gioco e lontani dalle porte avversarie. Il Milan, specialmente nelle ultime 10 partite, ha creato molto poco ed è normale fare fatica per un attaccante. Non possiamo fare il processo alle intenzioni, ma è una possibilità che Pulisic, anche solo nell'inconscio, si sia un minimo risparmiato per pensare ai Mondiali in casa sua. La speranza, ora, è che il numero 11 rossonero torni al Milan al massimo della forma e della volontà per tornare a essere un punto cardinale del progetto rossonero.