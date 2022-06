PSG, previsto un rosso da record a bilancio: perdita tra i 200 e i 300 milioni

Per il quotidiano francese, questa non è una situazione che sarà destinata a migliorare. Il motivo sarebbe legato al prossimo contratto di Kylian Mbappe che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. Inoltre il nuovo direttore sportivo del PSG, Luis Campos, dovrà lavorare molto anche per cedere diversi esuberi. Tra questi Sarabia, Rafinha, Icardi, Sergio Rico, Herrera e Paredes. Milan, le top news di oggi: Sanches, tutta la verità. Offerto Marcelo.