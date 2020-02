Panchina Milan, Rangnick non sarà il sostituto di Pioli

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in primo piano il futuro di Pioli e il suo possibile sostituto. Nelle scorse settimane si è parlato di Ralf Rangnick, ma questo nome non trova riscontri: non ha esperienza in Serie A e non viene considerato da Maldini e Boban.

In ogni caso al momento la non conferma di Pioli sembra essere l’ipotesi più probabile, anche se bisogna considerare l’aspetto economico: il club rossonero, in caso di nuovo allenatore, sarebbe costretto a pagare tre tecnici (Pioli e Giampaolo sono sotto contratto fino all’estate 2021). Resiste la suggestione relativa a un possibile ritorno di Massimiliano Allegri, ma per farlo servono molti soldi. Intanto Yonghong Li potrebbe tornare in primo piano: ecco perchè, continua a leggere >>>

