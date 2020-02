Ravezzani: “Yonghong Li sta preparando un’azione legale contro Elliott”

ULTIME NEWS MILAN – Fabio Ravezzani, dagli studi di ‘TeleLombardia’, ha svelato un importante retroscena su Yonghong Li. La notizia sarebbe ancora da verificare, ma il giornalista pare non avere dubbi sul fatto che l’ex presidente del Milan stia preparando un’azione legale contro Elliott. Il motivo? Eccolo spiegato: “Vi do questa anteprima. Yonghong Li starebbe intraprendendo un’azione legale contro Elliott per avergli sottratto la società. Me lo dice una fonte di alto livello”. Intanto il Milan non considera più incedibile Alessio Romagnoli: ecco i possibili scenari, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android