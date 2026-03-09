Pianeta Milan
Ordine: "Improvvisamente vanno a caccia dei simulatori. Chissà perchè…"

Franco Ordine, giornalista sportivo, ha voluto parlare del tema legato alle simulazioni in Serie A: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di sabato si è giocata Cagliari-Como. Durante il corso del match ci sono state ben due ammonizioni  per simulazioni ai danni dei Cagliaritani: Esposito (diffidato, perciò salterà il prossimo match) e Palestra i due finiti nel taccuino dell'arbitro. Dopo l'episodio di Alessandro Bastoni contro la Juventus, gli arbitri italiani, anche quando non si dovrebbe, ammoniscono giocatori per codesto motivo. A parlarne è stato il giornalista Franco Ordine tramite il suo profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Ordine

—  

"Improvvisamente vanno a caccia dei simulatori, magari sbagliando bersaglio e lo trovano a Cagliari: chissà perché lo fanno in corsa e non a inizio campionato. È il segno che Rocchi e gli arbitri hanno scoperto ora il problema. Alla fine pagherà qualche sprovveduto."

Una tematica molto delicata. Dopo l'episodio avvenuto durante il derby d'Italia, molti arbitri ammoniscono anche se il calciatore in questione non commette nessun tipo di simulazione.

