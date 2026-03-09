Nella giornata di sabato si è giocata Cagliari-Como . Durante il corso del match ci sono state ben due ammonizioni per simulazioni ai danni dei Cagliaritani: Esposito (diffidato, perciò salterà il prossimo match) e Palestra i due finiti nel taccuino dell'arbitro. Dopo l'episodio di Alessandro Bastoni contro la Juventus, gli arbitri italiani, anche quando non si dovrebbe, ammoniscono giocatori per codesto motivo. A parlarne è stato il giornalista Franco Ordine tramite il suo profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Ordine

"Improvvisamente vanno a caccia dei simulatori, magari sbagliando bersaglio e lo trovano a Cagliari: chissà perché lo fanno in corsa e non a inizio campionato. È il segno che Rocchi e gli arbitri hanno scoperto ora il problema. Alla fine pagherà qualche sprovveduto."