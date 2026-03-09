Dominato! Analisi Derby Milan-Inter 1-0: dei loro chi giocherebbe da noi?

Un altro Derby vinto, un'altra notte da Milan, che batte i nerazzurri e accorcia in classifica. Una classifica che vede però ancora forse troppi punti di distanza, ben 7. Eppure la partita di ieri ha dimostrato che non ci sono 7 punti tra le due squadre per valori: i rossoneri hanno dominato totalmente la partita, senza subire nulla e gestendo i ritmi e le distanze a proprio piacimento. Massimiliano Allegri si dimostra ancora una volta capace di fare la differenza e di saper giocare anche in modo diverso, se vuole. Anche perché i nerazzurri di Cristian Chivu sono stati più che presuntuosi: convinti di poter aspettare un Milan incapace di fargli male, hanno sofferto e poi, quando c'è stato da attaccare, non sono stati capaci. E allora sorge una domanda... In quanti della formazione nerazzurra di ieri giocherebbero nel Milan di ieri? Pochi... Poi l'eroe a sorpresa è Pervis Estupinan, ecuadoriano classe 1998 che segna, ma da sottolineare anche la prova di tanti altri. Nel video sul nostro canale YouTube che trovate qui sotto l'analisi tattica col nostro match analyst Davide Flore: lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella, oltre a commentare per dirci la vostra!