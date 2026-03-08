Terracciano compie 36 anni: il Milan celebra il suo portiere sui social

Non è solo il derby a far parlare di sé in casa Milan in questa domenica 8 marzo: È il primo compleanno in rossonero di Pietro Terracciano. Arrivato a Milanello la scorsa estate dalla Fiorentina, dopo una lunga carriera in diverse realtà del calcio italiano. Il portiere campano, che oggi spegne 36 candeline, ha esordito a settembre subentrando a Maignan contro l'Udinese e in generale ha sempre risposto presente quando chiamato in causa.