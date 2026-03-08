Terracciano compie 36 anni: il Milan celebra il suo portiere sui social

Non è solo il derby a far parlare di sé in casa Milan in questa domenica 8 marzo: È il primo compleanno in rossonero di Pietro Terracciano. Arrivato a Milanello la scorsa estate dalla Fiorentina, dopo una lunga carriera in diverse realtà del calcio italiano. Il portiere campano, che oggi spegne 36 candeline, ha esordito a settembre subentrando a Maignan contro l'Udinese e in generale ha sempre risposto presente quando chiamato in causa.
Pietro Terracciano, portiere del Milan, compie oggi (domenica 8 marzo) 36 anni: Il club rossonero ha celebrato il suo portiere con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram
Milan, Terracciano compie 36 anni—
Nella mattina, è arrivato il post social del Milan per celebrare il compleanno di Terracciano. Il club rossonero ha pubblicato su Instagram il video di una compilation delle sue migliori parate con la maglia rossonera. Nel reel sono presenti anche alcuni interventi in allenamento, dove un giocatore dalla sua esperienza è fondamentale per mantenere alto il livello. Ecco, di seguito, il contenuto pubblicato sui canali ufficiali del Diavolo.
"Happy Birth-Derby-Day, Pietro", si legge nella descrizione del post pubblicato sul profilo Instagram di AC Milan.
