Nazionali – Milan, Tomori scende in campo oggi: il programma

Gli inglesi , già qualificati, sono nel girone con l'Italia e vogliono consolidare il primo posto in graduatoria . Per la nazionale britannica si tratta della nona qualificazione nelle ultime dieci edizioni. Con l'Inghilterra, sono già 11 le nazionali qualificate.

