Nazionali – Milan, Okafor il primo a scendere in campo: il programma

È vero anche che la nazionale di Okafor ha una partita in meno rispetto agli israeliani. Il match di andata era terminato per 3-0 a favore della squadra in maglia rossa. Dopo questa partita, Okafor sarà impegnato anche sabato e martedì nelle ultime due gare del girone contro Kosovo e Romania.

Noah Okafor con il Milan in questa stagione ha totalizzato 13 presenze siglando due reti nei successi contro Cagliari e Lazio. Con la nazionale ha preso parte a 14 gare ufficiali trovando la via del gol in due occasioni. LEGGI ANCHE: Tra David e Adams, si inserisce lui: al Milan a gennaio? Le news >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.