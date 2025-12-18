Napoli-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa Semifinale dopo il pareggio interno per 2-2 con il Sassuolo, che ha lasciato un po' di amaro in bocca ma ha anche allungato a 14 gare la striscia di imbattibilità in campionato della squadra di Mister Allegri. In quell'occasione è arrivata anche la prima doppietta di Bartesaghi, tra i rossoneri più in forma insieme a Pulisic, che aveva segnato due reti invece nella gara precedente contro il Torino. Proprio il tecnico rossonero ha annunciato nella consueta conferenza stampa prepartita di aver recuperato Fofana, mentre non saranno dell'incontro Gimenez e Gabbia.

"Il Napoli è una squadra forte", ha dichiarato Allegri, "sarà una partita complicata e difficile. Saranno molto arrabbiati per le due sconfitte consecutive. Conte nei momenti di difficoltà riesce sempre a tirare fuori il meglio dalle sue squadre. Youssouf è a completa disposizione mentre per Rafa attendiamo l'allenamento di oggi per capire se lo sia o meno".

QUI NAPOLI — Come detto da Allegri, i partenopei arrivano da due sconfitte consecutive - contro Benfica e Udinese - alla ricerca di un segnale forte di ripresa. La classifica di Serie A, comunque, parla di una squadra a sole due lunghezze dalla vetta e appena una dal Milan. Conte ha ritrovato già nella scorsa partita due pedine importanti come Lobotka e Gutierrez e in questa occasione tornerà a disposizione dopo un'assenza di oltre sei mesi anche Lukaku.

"Durante l'anno ci sono sempre momenti differenti, alcuni positivi, altri meno. L'importante è continuare a lavorare con grande voglia, concentrazione ed entusiasmo", ha dichiarato Conte in conferenza. "C'è da parte di tutti noi la voglia di misurarsi contro una squadra come il Milan. Il fatto di giocarci anche un trofeo deve essere una spinta per noi. Vincere piace a tutti, noi cerchiamo la vittoria, anche nella maniera giusta, cercando di meritare quello che vogliamo prenderci sul campo".

I NUMERI PRE PARTITA — Sette vittorie per parte, più sei pareggi: nelle ultime 20 sfide tra Napoli e Milan in tutte le competizioni, a regnare è stato l'equilibrio.

Nel Napoli e nel Milan giocano tre dei quattro portieri di Serie A con il maggior numero di rigori parati in tutte le competizioni nelle ultime cinque stagioni: Vanja Milinković-Savić (7), Mike Maignan (6) e Alex Meret (6).

Questa Semifinale di Supercoppa Italiana mette di fronte i due allenatori con la media punti più alta nella storia della Serie A ad aver collezionato almeno 70 panchine nel massimo campionato (considerando tre punti a vittoria da sempre): Antonio Conte (2.23) e Massimiliano Allegri (2.00).

DOVE GUARDARE NAPOLI-MILAN — In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta da Mediaset, su Italia 1 e Infinity. Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.15 italiane fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SUPERCOPPA ITALIANA — L'arbitro della gara sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. In questa stagione, il fischietto friulano ha già diretto i rossoneri nel 2-2 casalingo contro il Pisa e i partenopei nella vittoria a Firenze e nel pari interno col Como. Al suo fianco, gli assistenti Imperiale e Rossi, più il quarto ufficiale Pezzuto. Al VAR ci sarà Aureliano, AVAR Dionisi. In caso di parità al termine dei 90 minuti, le due squadre andranno direttamente ai calci di rigore: in Supercoppa Italiana non è infatti prevista la disputa di tempi supplementari.

Per il terzo anno, il formato della Supercoppa Italiana metterà a confronto quattro squadre e non più due. Napoli e Inter sono qualificate come prima e seconda classificata della Serie A 2024/25, Bologna e Milan come finaliste della passata edizione della Coppa Italia. La Finale di Supercoppa Italiana sarà disputata lunedì 22 dicembre tra le due vincitrici di Napoli-Milan e Bologna-Inter (che si giocherà venerdì 19 dicembre).