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Modric infinito: 550 presenze nei top 5 campionati europei. Milan, fai bene a volerlo rinnovare…

Modric, 550 gare nei top 5 campionati europei. E il Milan se lo tiene stretto
Che numeri per Modric: raggiunte 550 presenze nei top 5 campionati europei. Vederlo giocare è un lusso di cui il Milan non vuole privarsi
Redazione

Il Milan si è ripreso dopo il k.o. contro la Lazio superando il Torino di Roberto D'Aversa. Nel tardo pomeriggio di ieri sera, infatti, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri ha vinto 3-2 contro i granata grazie ai gol di Strahinja Pavlovic (bellissimo da fuori area), Adrien Rabiot e Youssouf Fofana.

Milan, Modric è un lusso da tenersi stretto

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Ma, come ormai accade da inizio stagione, c'è un giocatore tra le fila del Milan che cambia la faccia a questa squadra, anche senza rientrare nel tabellino. Parliamo, ovviamente, di Luka Modric. Con la titolarità di ieri sera, l'ex Real Madrid ha raggiunto la 29esima presenza in Serie A con la maglia del Milan, tutte da titolare a parte una.

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Non solo, con la gara di ieri il croato ha raggiunto un numero di presenze nei top 5 campionati europei da far invidia. Lo racconta il Milan sul suo sito ufficiale: "Luka Modrić ha tagliato questa sera il traguardo delle 550 presenze nei Big-5 campionati europei: dalla sua stagione d'esordio in questi tornei (con il Tottenham nel 2008/09), solo Antoine Griezmann (555) ne ha giocate più del croato nel periodo (550, appunto, come Dani Parejo)". Numeri da capogiro. 550 nei tre campionati più belli e complicati d'Europa, vale a dire la Premier League, LaLiga e la Serie A.

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Arrivato al Milan la scorsa estate dopo tanti anni di Real Madrid, il Pallone d'Oro croato ha smentito tutti coloro che dubitavano della sua tenuta fisica a 40 anni. Invece, come dimostrato in stagione, lui è sempre uno dei migliori in campo e spesso decisivo, giocando quasi sempre 90'. Ieri sera, il gol di Rabiot nasce da un suo passaggio per Pulisic che ha tagliato in due la linea difensiva del Torino. Visto il possibile ritorno in Champions League, il Milan sembra aver deciso di continuare con Luka. Ve lo abbiamo raccontato stamattina riprendendo le parole di Fabrizio Romano. Considerando ciò che porta al Milan, sembra la scelta migliore. La palla passa a Modric, come gli è accaduto spesso nelle 550 partite giocate nei top 5 campionati europei. Una 'last dance' in Champions League con la maglia del Milan sarebbe un regalo che nessuno vuole perdersi.

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