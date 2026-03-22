Modric, 550 gare nei top 5 campionati europei. E il Milan se lo tiene stretto

Non solo, con la gara di ieri il croato ha raggiunto un numero di presenze nei top 5 campionati europei da far invidia. Lo racconta il Milan sul suo sito ufficiale: " Luka Modrić ha tagliato questa sera il traguardo delle 550 presenze nei Big-5 campionati europei: dalla sua stagione d'esordio in questi tornei (con il Tottenham nel 2008/09 ), solo Antoine Griezmann (555) ne ha giocate più del croato nel periodo (550, appunto, come Dani Parejo)". Numeri da capogiro. 550 nei tre campionati più belli e complicati d'Europa, vale a dire la Premier League, LaLiga e la Serie A.

Arrivato al Milan la scorsa estate dopo tanti anni di Real Madrid, il Pallone d'Oro croato ha smentito tutti coloro che dubitavano della sua tenuta fisica a 40 anni. Invece, come dimostrato in stagione, lui è sempre uno dei migliori in campo e spesso decisivo, giocando quasi sempre 90'. Ieri sera, il gol di Rabiot nasce da un suo passaggio per Pulisic che ha tagliato in due la linea difensiva del Torino. Visto il possibile ritorno in Champions League, il Milan sembra aver deciso di continuare con Luka. Ve lo abbiamo raccontato stamattina riprendendo le parole di Fabrizio Romano. Considerando ciò che porta al Milan, sembra la scelta migliore. La palla passa a Modric, come gli è accaduto spesso nelle 550 partite giocate nei top 5 campionati europei. Una 'last dance' in Champions League con la maglia del Milan sarebbe un regalo che nessuno vuole perdersi.