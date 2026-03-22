Milan, Fullkrug: 'Grande emozione a San Siro. Dai Rossoneri!'

Niclas Fullkrug, attaccante del Milan classe 1993, ha trasmesso tutta la sua gioia per la vittoria contro il Torino tramite un post pubblicato su Instagram
Il Milan ha superato il Torino per 3-2 al termine di una gara tesa e combattuta fino all'ultimo. I rossoneri si sono imposti sulla squadra di D'aversa grazie alle reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Successo importante per il Diavolo che scavalca il Napoli e si riprende il secondo posto, in attesa di Fiorentina-Inter, in programma questa sera alle 20:45.
Milan, la carica di Fullkrug
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L'assenza di Rafael Leao, che è stato costretto al forfait per il riacutizzarsi del problema all'adduttore, ha permesso a Niclas Fullkrug di ottenere una maglia da titolare. L'ultima volta che il tedesco era partito dal primo minuto era stato l'11 gennaio, nella trasferta di Firenze contro la 'Viola'.