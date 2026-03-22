Milan, Fullkrug: 'Grande emozione a San Siro. Dai Rossoneri!'

Il Milan ha superato il Torino per 3-2 al termine di una gara tesa e combattuta fino all'ultimo. I rossoneri si sono imposti sulla squadra di D'aversa grazie alle reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Successo importante per il Diavolo che scavalca il Napoli e si riprende il secondo posto, in attesa di Fiorentina-Inter, in programma questa sera alle 20:45.