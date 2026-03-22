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Milan, Pulisic non segna ma registra un record: nessuno come lui in Serie A

Pulisic, tornato il sorriso dopo Milan-Torino: assist e dati da record
Milan-Torino, Pulisic torna a servire un assist. Col passaggio vincente per Rabiot, l'americano fa registrare un dato clamoroso in Serie A
Redazione

Torna a vincere il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il brutto k.o. dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri, il Diavolo era alla ricerca di riscatto per consolidare il secondo posto e allontanare le inseguitrici per la zona Champions. Lo ha fatto battendo 3-2 il Torino di Roberto D'Aversa.

Milan, Pulisic da record in Serie A

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Nel match di 'San Siro' valido per la 30^ giornata di Serie A, tre diversi rossoneri hanno segnato: Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. In particolare, il secondo gol porta l'assist di Christian Pulisic. Quest'ultimo mancava da Milan-Verona di fine 2025 e dopo le polemiche legate al 'caso Leao' a 'Captain America' è tornato il sorriso.

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Come ricorda il club rossonero sul proprio sito, questo assist vale un dato da record per lo statunitense. "Dal suo arrivo al Milan (2023/24), Christian Pulisic è l'unico giocatore di Serie A capace di segnare almeno 30 reti (31G) e fornire almeno 20 assist nel periodo nel torneo (20A)". Nessuno come Pulisic in Serie A, ora bisogna aggiornare questi numeri con dei gol, magari nelle prossime partite di campionato dove il suo apporto può risultare decisivo, come successo in tutto il girone d'andata.

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