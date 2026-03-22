Pulisic, tornato il sorriso dopo Milan-Torino: assist e dati da record

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Come ricorda il club rossonero sul proprio sito, questo assist vale un dato da record per lo statunitense. "Dal suo arrivo al Milan (2023/24), Christian Pulisic è l'unico giocatore di Serie A capace di segnare almeno 30 reti (31G) e fornire almeno 20 assist nel periodo nel torneo (20A)". Nessuno come Pulisic in Serie A, ora bisogna aggiornare questi numeri con dei gol, magari nelle prossime partite di campionato dove il suo apporto può risultare decisivo, come successo in tutto il girone d'andata.
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