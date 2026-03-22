Pulisic, tornato il sorriso dopo Milan-Torino: assist e dati da record

Torna a vincere il Milan di Massimiliano Allegri . Dopo il brutto k.o. dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri, il Diavolo era alla ricerca di riscatto per consolidare il secondo posto e allontanare le inseguitrici per la zona Champions . Lo ha fatto battendo 3-2 il Torino di Roberto D'Aversa.

Milan, Pulisic da record in Serie A

Nel match di 'San Siro' valido per la 30^ giornata di Serie A, tre diversi rossoneri hanno segnato: Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. In particolare, il secondo gol porta l'assist di Christian Pulisic. Quest'ultimo mancava da Milan-Verona di fine 2025 e dopo le polemiche legate al 'caso Leao' a 'Captain America' è tornato il sorriso.