Milan-Verona, possibile cambio di modulo per Pioli: provato il 3-4-3

Stefano Pioli potrebbe cambiare modulo in occasione del match Milan-Verona, virando momentaneamente sul 3-4-3

Nella giornata di domani, sabato 23 settembre, alle ore 15:00 il Milan scenderà in campo contro l'Hellas Verona di Marco Baroni. L'obiettivo primario sarà quello di provare a dare una svolta al momento non certo idilliaco, voltando pagina rispetto alla netta sconfitta nel derby contro l'Inter. E, per l'occasione, Stefano Pioli potrebbe anche pensare di cambiare modulo.