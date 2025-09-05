Milan, ufficiale la cessione di Bennacer: il comunicato

Pianeta Milan
Il Milan, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione di Ismael Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria
Il calciomercato in entrata del Milan si è ormai concluso. Ciò non vale per le uscite. Alcuni campionati esteri (Croazia, Turchia, Arabia) hanno ancora la finestra di calciomercato aperta. Ecco perché Ismael Bennacer - da tempo fuori dal progetto tecnico rossonero - è stato ceduto alla Dinamo Zagabria. La formula del trasferimento è un prestito con opzione d'acquisto (qui i dettagli). Si tratta addirittura di un trasferimento storico per quanto riguarda il calcio croato. L'ultimo esubero rimasto in rosa, a questo punto, è un altro centrocampista: Yacine Adli. Intanto, si riporta di seguito il comunicato ufficiale del Milan in riferimento alla cessione dell'algerino.

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer alla GNK Dinamo Zagabria.

Il Club augura ad Ismaël le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva.

