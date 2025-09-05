Milan, ufficiale la cessione di Bennacer: il comunicato

Il calciomercato in entrata del Milan si è ormai concluso. Ciò non vale per le uscite. Alcuni campionati esteri (Croazia, Turchia, Arabia) hanno ancora la finestra di calciomercato aperta. Ecco perché Ismael Bennacer - da tempo fuori dal progetto tecnico rossonero - è stato ceduto alla Dinamo Zagabria. La formula del trasferimento è un prestito con opzione d'acquisto (qui i dettagli). Si tratta addirittura di un trasferimento storico per quanto riguarda il calcio croato. L'ultimo esubero rimasto in rosa, a questo punto, è un altro centrocampista: Yacine Adli. Intanto, si riporta di seguito il comunicato ufficiale del Milan in riferimento alla cessione dell'algerino.