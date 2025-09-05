Pianeta Milan
Milan, Italia U21-Montenegro U21: Bartesaghi neanche in panchina

L'Italia U21 è in campo contro i pari età del Montenegro. Davide Bartesaghi, terzino sinistro del Milan, non è neanche in panchina
L'Italia U21 è in campo in questi istanti al 'Picco' di La Spezia contro i pari età del Montenegro. Si tratta della prima partita di Silvio Baldini sulla panchina della selezione giovanile azzurra. Tra i giocatori del Milan, l'unico convocato per l'under-21 azzurra durante questa pausa nazionali è Davide Bartesaghi. Il terzino rossonero, però, non è in campo e nemmeno in panchina.

La formazione di Silvio Baldini

Ecco la formazione degli azzurrini, schierata con un 4-3-3: Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. A diposizione di Baldini ci sono: Motta, Mane, Cherubini, Pafundi, Berti, Moruzzi, Ekhator, Venturino, Dagasso.

E Bartesaghi?

Vedremo se Bartesaghi verrà incluso tra i convocati per la seconda partita di questa sosta, sempre valevole per le qualificazioni all'Europeo under-21. L'altra gara che attende gli azzurrini è quella contro la Macedonia del Nord, in trasferta. Il match è in programma per martedì 9 settembre alle ore 18:15 a Bitola.

Bartesaghi è stato aggregato stabilmente alla prima squadra da Massimiliano Allegri per questa stagione 2025/26. Il ragazzo è ancora in attesa di una presenza in questo campionato di Serie A.

