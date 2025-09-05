Milan, Italia U21-Montenegro U21: Bartesaghi neanche in panchina

E Bartesaghi?—
Vedremo se Bartesaghi verrà incluso tra i convocati per la seconda partita di questa sosta, sempre valevole per le qualificazioni all'Europeo under-21. L'altra gara che attende gli azzurrini è quella contro la Macedonia del Nord, in trasferta. Il match è in programma per martedì 9 settembre alle ore 18:15 a Bitola.
LEGGI ANCHE: Il Milan domina il mercato, Nkunku e Jashari in vetta alla classifica degli acquisti>>>
Bartesaghi è stato aggregato stabilmente alla prima squadra da Massimiliano Allegri per questa stagione 2025/26. Il ragazzo è ancora in attesa di una presenza in questo campionato di Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA