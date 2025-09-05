Mercato Milan, già tutto fatto per un acquisto a gennaio! E Bennacer via

Il mercato del Milan non si è ancora concluso. Se quello in entrata è ormai finito, come da regolamento per i principali campionati europei, lo stesso non si può dire in uscita. La dirigenza rossonera, infatti, ha completato nella giornata di oggi la cessione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino - ormai da diverso tempo fuori dal progetto tecnico - si è trasferito in Croazia, alla Dinamo Zagabria. La formula del trasferimento è un prestito con opzione d'acquisto. All'interno di un video sul canale YouTube di PianetaMilan.it il nostro inviato Stefano Bressi racconta di questa notizia e di altre riguardanti il calciomercato rossonero.
Oltre alla notizia della cessione di Bennacer, ci sono altre notizie riguardanti il calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera, infatti, sta già programmando gli investimenti da fare nel corso della finestra invernale di mercato. La squadra a disposizione di Allegri presenta infatti ancora alcune lacune importanti. Tale lacune è possibile che verranno colmate tra gennaio e febbraio. In particolare, ci si riferisce alla difesa e all'attacco della squadra.
