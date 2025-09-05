Mercato Milan, già tutto fatto per un acquisto a gennaio! E Bennacer via

Il mercato del Milan non si è ancora concluso. Se quello in entrata è ormai finito, come da regolamento per i principali campionati europei, lo stesso non si può dire in uscita. La dirigenza rossonera, infatti, ha completato nella giornata di oggi la cessione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino - ormai da diverso tempo fuori dal progetto tecnico - si è trasferito in Croazia, alla Dinamo Zagabria. La formula del trasferimento è un prestito con opzione d'acquisto. All'interno di un video sul canale YouTube di PianetaMilan.it il nostro inviato Stefano Bressi racconta di questa notizia e di altre riguardanti il calciomercato rossonero.