Marcolin: 'Napoli, Inter, Roma e Juventus le favorite. Il Milan ...'

"Metto Napoli, Inter, Roma e Juventus metto davanti alle altre, il Milan un po’ più dietro perché è vero che ha una sola gara a settimana ma è anche vero che in difesa avrebbe dovuto rinforzarsi meglio".
LEGGI ANCHE: Il Milan domina il mercato, Nkunku e Jashari in vetta alla classifica degli acquisti>>>
Dunque, la scelta di escludere il Milan è dovuta a un pacchetto difensivo considerato non sufficientemente rinforzato. Nonostante l’arrivo di De Winter e del giovane Odogu, e le fasce affidate a Atekame ed Estupiñán, resta qualche dubbio. Vedremo se Allegri riuscirà a tirare fuori il meglio da ognuno di loro e a rafforzare la fase difensiva rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA