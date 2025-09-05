Pianeta Milan
Marcolin: 'Napoli, Inter, Roma e Juventus le favorite. Il Milan ...'
Marcolin boccia la difesa del Milan: ecco le parole dell'opinionista su Radio Marte sul reparto difensivo dei rossoneri.
Francesco De Benedittis

Dario Marcolin, ex centrocampista della Lazio e ora commentatore tecnico e opinionista per DAZN, sulle frequenze di Radio Marte ha commentato l’inizio di Serie A, che vede una partenza a rilento di Inter e Milan. A punteggio pieno, invece,  ci sono Juventus, Napoli, Roma, oltre alla sorpresa Cremonese.

Marcolin: "Il Milan in difesa avrebbe dovuto rinforzarsi meglio"

Nonostante ciò, Marcolin ha espresso il suo parere sulle possibili contendenti allo scudetto: ha escluso il Milan, mentre ha inserito l’Inter, attualmente entrambe a 3 punti. Ecco la sua analisi e le parole su Radio Marte.

"Metto Napoli, Inter, Roma e Juventus metto davanti alle altre, il Milan un po’ più dietro perché è vero che ha una sola gara a settimana ma è anche vero che in difesa avrebbe dovuto rinforzarsi meglio".

Dunque, la scelta di escludere il Milan è dovuta a un pacchetto difensivo considerato non sufficientemente rinforzato. Nonostante l’arrivo di De Winter e del giovane Odogu, e le fasce affidate a Atekame ed Estupiñán, resta qualche dubbio. Vedremo se Allegri riuscirà a tirare fuori il meglio da ognuno di loro e a rafforzare la fase difensiva rossonera.

