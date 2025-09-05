Borghi: “Se il Milan fa tanti punti è perché Allegri fa un miracolo”

"Poi può darsi che faccia tanti punti. Se non arriva al quarto posto è un flop di tutti. Sono sempre più curioso di capire dove andrà a parare dal punto di vista della proposta di gioco. Forse con Allegri non è neanche giusto pensare a questo perché guarda ad altro. Dove andrà a trovare quella concretezza, quel pragmatismo che lui ha sempre messo come condizione primaria della sua ricerca da allenatore? Perché, ripeto, ci sono tante cose da far funzionare e che al momento non funzionano".