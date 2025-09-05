Pianeta Milan
Borghi: “Se il Milan fa tanti punti è perché Allegri fa un miracolo”

Stefano Borghi, telecronista di Sky Sport, si è espresso sul Milan di Allegri a 'L'ascia raddoppia, trasmissione di Cronache di Spogliatoio
Il calciomercato del Milan, almeno in entrata, si è concluso e ha lasciato alcuni dubbi rispetto alla completezza dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Molti dubbi, in particolare, sono rimasti a Stefano Borghi. Il noto giornalista e telecronista di Sky Sport è intervenuto a 'L'ascia raddoppia', programma di Cronache di Spogliatoio, parlando proprio dei rossoneri. Di seguito, si riportano le sue considerazioni.

Che idea c'è dietro il Milan? Il parere di Borghi

Ecco l'opinione del giornalista: "Se il Milan fa tanti punti Allegri ha un salva condotto fino a fine carriera. Se il Milan fa tanti punti è perché Allegri fa un miracolo. È evidentemente una squadra che non è stata creata attraverso un'idea omogenea e perseguita con unita d'intenti dalle componenti societarie".

"Poi può darsi che faccia tanti punti. Se non arriva al quarto posto è un flop di tutti. Sono sempre più curioso di capire dove andrà a parare dal punto di vista della proposta di gioco. Forse con Allegri non è neanche giusto pensare a questo perché guarda ad altro. Dove andrà a trovare quella concretezza, quel pragmatismo che lui ha sempre messo come condizione primaria della sua ricerca da allenatore? Perché, ripeto, ci sono tante cose da far funzionare e che al momento non funzionano".

"E poi c'è la dimensione dell'attacco, dietro a cui non c'è un'idea. Sono successe queste cose, punto. Il nuovo direttore sportivo si presenta sbandierando un 4-3-3 di dominio e possesso con un '9' alla Giroud. Il Milan non gioca con il 4-3-3, non giocherà di dominio e possesso se non certe porzioni di partita. Il Milan non ha un '9' alla Giroud".

