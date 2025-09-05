Pianeta Milan
Milan, il saluto di Shevchenko ad Armani: “Perdo un amico. Grazie di tutto”

Shevchenko ricorda Armani con un messaggio commovente: l’ex Milan celebra l’amicizia nata nel 2002 e rimasta viva negli anni.
"Il mondo perde un uomo che gli ha insegnato l’eleganza. Io perdo un amico. Grazie di tutto, caro Giorgio".  Queste le parole nel post Instagram di Andrij Shevchenko. L’ex attaccante rossonero ha deciso di dedicare un messaggio emozionante per salutare il grande Giorgio Armani, scomparso ieri all'età di 91 anni. Non solo un grande uomo, e uno dei più grandi stilisti della storia ma soprattutto un grande amico per il centravanti ucraino.

Milan, Shevchenko e l'amicizia con Armani

La loro amicizia è testimoniata anche dal numero sette presente nel marchio nato nel 2004, “EA7”, proprio in onore del amico e grande numero 7 rossonero Shevchenko. Dunque, un rapporto speciale che ha sicuramente influenzato la vita di entrambi.

Come riportato da Rompipallone.it, i due divennero amici nel lontano 2002 e nel 2006 portarono insieme la fiaccola olimpica dei Giochi Olimpici Invernali di Torino. Un legame che è durato e rimasto saldo nel corso degli anni.

