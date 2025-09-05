Milan, il saluto di Shevchenko ad Armani: “Perdo un amico. Grazie di tutto”

Shevchenko ricorda Armani con un messaggio commovente: l’ex Milan celebra l’amicizia nata nel 2002 e rimasta viva negli anni.

"Il mondo perde un uomo che gli ha insegnato l’eleganza. Io perdo un amico. Grazie di tutto, caro Giorgio". Queste le parole nel post Instagram di Andrij Shevchenko. L’ex attaccante rossonero ha deciso di dedicare un messaggio emozionante per salutare il grande Giorgio Armani, scomparso ieri all'età di 91 anni. Non solo un grande uomo, e uno dei più grandi stilisti della storia ma soprattutto un grande amico per il centravanti ucraino.