Milan: Athekame in campo con la Svizzera U21 contro l’Estonia

Nel match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo, iniziato alle 18:00 di oggi, 5 settembre 2025, la Svizzera U21 sta affrontando l’Estonia presso lo stadio “Kadrioru” di Tallinn, capitale estone. Il giovane rossonero Zachary Athekame è partito titolare come terzino destro nella formazione rossocrociata, schierata con il 4-2-3-1 dall’allenatore Sascha Stauch.
Qualificazione Europei U21, Estonia-Svizzera: Athekame titolare
Per Athekame si prospetta una gara piuttosto tranquilla, considerata la caratura di un avversario sulla carta abbordabile. Con la nazionale svizzera U21 ha già collezionato 10 presenze: quella di oggi rappresenta l’undicesima, con un totale di 412 minuti giocati. Numeri destinati naturalmente ad aggiornarsi al termine della partita.