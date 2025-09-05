Pianeta Milan
Milan: Athekame in campo con la Svizzera U21 contro l’Estonia

Athekame del Milan in campo con la Svizzera U21 contro l’Estonia: titolare come terzino destro nel match di qualificazione europea.
Francesco De Benedittis

Nel match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo, iniziato alle 18:00 di oggi, 5 settembre 2025, la Svizzera U21 sta affrontando l’Estonia presso lo stadio “Kadrioru” di Tallinn, capitale estone. Il giovane rossonero Zachary Athekame è partito titolare come terzino destro nella formazione rossocrociata, schierata con il 4-2-3-1 dall’allenatore Sascha Stauch.

Qualificazione Europei U21, Estonia-Svizzera: Athekame titolare

Per Athekame si prospetta una gara piuttosto tranquilla, considerata la caratura di un avversario sulla carta abbordabile. Con la nazionale svizzera U21 ha già collezionato 10 presenze: quella di oggi rappresenta l’undicesima, con un totale di 412 minuti giocati. Numeri destinati naturalmente ad aggiornarsi al termine della partita.

Dunque, in attesa di vederlo all’opera con la maglia del Milan per scoprirne qualità e caratteristiche, i tifosi rossoneri più curiosi di scoprire il giovane acquisto rossonero, potranno seguire gratuitamente la partita sul sito di LiveSoccerTV.

