Milan, tutti negativi i tamponi: squadra in partenza per Cagliari | News

Milan, sospiro di sollievo: tamponi tutti negativi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sospiro di sollievo in casa Milan. Il nuovo giro di tamponi effettuato in mattinata dal club rossonero dopo le positività al coronavirus di Theo Hernández e Hakan Çalhanoğlu riscontrate ieri ha dato esito negativo per tutti.

Pertanto, come riferito da ‘Sky Sport‘, il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Cagliari-Milan di questa sera alla ‘Sardegna Arena‘. La squadra parte quindi regolarmente alla voglia del capoluogo isolano. Calciomercato Milan: arriva Mandzukic, retroscena su Ibrahimovic. Vai alla news >>>