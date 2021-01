Cagliari-Milan, i convocati di Pioli: rossoneri decimati | Serie A News

Cagliari-Milan, l’elenco dei convocati di Pioli

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Cagliari-Milan.

La gara, come noto, è in programma alle ore 20:45 di stasera, lunedì 18 gennaio, alla ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari e sarà valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento da primo in classifica, con 40 punti, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta in 16 giornate. Il Cagliari di Eusebio Di Francesco, invece, è al 16° posto, con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte in 17 gare fin qui disputate in questo torneo.

Cagliari-Milan, che sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso di Palermo, lo scorso 11 gennaio 2020 è terminata 0-2 per il Diavolo. Decisivi, allora, i gol, siglati al 46′ da Rafael Leão ed al 64′ da Zlatan Ibrahimović.

Il Milan si presenta all’appuntamento contro il Cagliari con le assenze di Matteo Gabbia e Ismaël Bennacer (infortunati), Theo Hernández, Rade Krunić, Hakan Çalhanoğlu ed Ante Rebić (coronavirus), nonché lo stesso Leão (squalificato).

C’era attesa, invece, per capire se Alexis Saelemaekers, che si è allenato in gruppo negli ultimi giorni, sarebbe stato inserito nella lista dei calciatori a disposizione per domani sera. Leggiamo insieme, dunque, l’elenco dei calciatori a disposizione di Pioli per il match contro i rossoblu di Di Francesco!

Cagliari-Milan, i convocati di Pioli per il match della ‘Sardegna Arena’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Castillejo, Di Gesù, Hauge, Kessié, Meïté, Michelis, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, D. Maldini, Roback.

