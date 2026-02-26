Qual è la squadra europea con la rosa più costosa di tutti? Ecco la speciale classifica della UEFA: presente anche il Milan!
Secondo i dati emersi dal report della UEFA “The European Club Finance and Investment Landscape”, la rosa del Chelsea è risultata essere quella più costosa mai creata guardando gli investimenti dei cartellini. Ilclub londinese ha speso la bellezza di 1,746 miliardi di euro. Ma non è l'unica Big, vediamo dove si è classificato il Milan.
La classifica delle rose più costose
—
Dopo il Chelsea, che occupa la vetta della speciale classifica, al secondo posto troviamo il Manchester City, con una rosa da ben 1,584 miliardi di euro. A seguire Manchester United (1,312 miliardi di euro), Arsenal (1,102 miliardi) e poi la spagnola Real Madrid, con 1,074 miliardi di euro.