Milan, che numeri: inserito tra le squadre con la rosa più costosa d'Europa
Qual è la squadra europea con la rosa più costosa di tutti? Ecco la speciale classifica della UEFA: presente anche il Milan!
Alessia Scataglini
Secondo i dati emersi dal report della UEFA “The European Club Finance and Investment Landscape”, la rosa del Chelsea è risultata essere quella più costosa mai creata guardando gli investimenti dei cartellini. Ilclub londinese ha speso la bellezza di 1,746 miliardi di euro. Ma non è l'unica Big, vediamo dove si è classificato il Milan.

La classifica delle rose più costose

Dopo il Chelsea, che occupa la vetta della speciale classifica, al secondo posto troviamo il Manchester City, con una rosa da ben 1,584 miliardi di euro. A seguire Manchester United (1,312 miliardi di euro), Arsenal (1,102 miliardi) e poi la spagnola Real Madrid, con 1,074 miliardi di euro.

Spazio anche ai club italiani con la Juventus che comanda con 659 milioni. A seguire Napoli e Milan, rispettivamente 515 e 464 milioni. L'Inter si posiziona solamente al 19esimo posto, davanti ad Atalanta, Roma e Fiorentina. Ecco, di seguito, la classifica completa:

La classifica speciale

  • Chelsea – 1,746 miliardi di euro*

  • Manchester City – 1,584 miliardi di euro*

  • Manchester United – 1,312 miliardi di euro*

  • Arsenal – 1,102 miliardi di euro*

  • Real Madrid – 1,074 miliardi di euro

  • Liverpool – 960 milioni di euro*

  • Paris Saint-Germain – 913 milioni

  • Tottenham – 829 milioni*

  • Newcastle – 665 milioni

  • Juventus – 659 milioni

  • Bayern Monaco – 573 milioni*

  • Aston Villa – 643 milioni*

  • Napoli – 515 milioni*

  • Bayer Leverkusen – 476 milioni*

  • Milan – 464 milioni*

  • Barcellona – 462 milioni

  • Atletico Madrid – 452 milioni

  • Borussia Dortmund – 441 milioni*

  • Inter – 412 milioni

  • Crystal Palace – 378 milioni*

  • Nottingham Forest – 374 milioni

  • Atalanta – 340 milioni*

  • Roma – 333 milioni

  • Monaco – 327 milioni

  • Fiorentina – 240 milioni*

