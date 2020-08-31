News Milan Ultime Notizie

Milan Top News – Rinnovo di Ibrahimovic, novità Tonali, il sorteggio di EL

Milan Top News – Rinnovo di Ibrahimovic, novità Tonali, il sorteggio di EL

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti di giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it

di Alessio Roccio, @Roccio92
Milan Juventus Kessié Ibrahimovic Kessie
Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié esultano per il gol dell'ivoriano in Milan-Juventus 4-2 (credits: GETTY Images)
Dì la tua 0
Dì la tua 0

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti di giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it.

MILAN-IBRA, ECCO IL RINNOVO UFFICIALE>>>

IBRAHIMOVIC, LA SUA LUNGA INTERVISTA A MILAN TV DOPO IL RINNOVO>>

MILAN-TONALI SEMPRE PIU’ VICINI: CIFRE E VISITE MEDICHE>>

ECCO LA POSSIBILE SECONDA MAGLIA DELLA PROSSIMA STAGIONE>>

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: IL MILAN PESCA LO SHAMROCK ROVERS>>

SERIE A, SI PARTE IL 19 SETTEMBRE: ORA E’ UFFICIALE>>>

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DI GIORNATA>>>

 

@Roccio92 Email
Dì la tua 0
#ibrahimovic#Shamrock Rovers-Milan#Tonali
0 Commenta qui

Inserisci qui il tuo commento

Login / Registrati

Ho dimenticato la Password

Login / Registrati

Ho già un Account

Recupera Password

Ho già un Account

accettazione privacy