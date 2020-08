UFFICIALE – La Serie A inizierà il 19 settembre

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Il Consiglio Federale della Figc, unitosi questa mattina a Roma, ha deciso che la Serie A partirà regolarmente il 19 settembre. Confermata dunque la richiesta della Lega dei giorni scorsi.

I club impegnati in Europa, in primis Atalanta e Inter, avevano richiesto un rinvio considerando che la data d’inizio della Serie A è troppo ravvicinata, ma al momento non ci sono aggiornamenti in tal senso. Si proverà a trovare una soluzione che soddisfi i vari club. Ricordiamo che il calendario della Serie A verrà stilato mercoledì prossimo.

