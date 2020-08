Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: manca solo l’annuncio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha rivelato come, da settimane, stiano andando avanti i contatti per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu con il Milan.

Rinnovo Calhanoglu: le cifre del nuovo contratto

In questo caso, addirittura, il Milan ed il fantasista turco sarebbero in dirittura d’arrivo per il nuovo accordo. Il contratto attuale, che scadrà il 30 giugno 2021, sarà prolungato fino al 30 giugno 2024. L’ingaggio salirà dagli attuali 2,5 milioni di euro a 3.

Calhanoglu, pupillo del tecnico Pioli

Mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale del rinnovo di Calhanoglu. Il numero 10 rossonero è divenuto elemento imprescindibile per il tecnico Stefano Pioli, che lo ha sempre schierato titolare e che dall’ex Bayer Leverkusen è stato ampiamente ripagato.

Via Suso, Calhanoglu è esploso

Specialmente nel post-lockdown. La partenza di Jesús Suso, a gennaio, in direzione Siviglia, può aver indirettamente giovato a Calhanoglu. Il quale, adesso, si è meritato un ingaggio da top player. SANDRO TONALI AD UN PASSO DAL MILAN: CIFRE E DETTAGLI DELL’AFFARE >>>