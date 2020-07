Milan Top News – Parla Calhanoglu, ufficiale il rinnovo con Emirates

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Nella giornata che ha segnato il ritorno del Milan a Milanello dopo due giorni di riposo – ecco come è tornato Ibra dopo il weekend a Montecarlo – in casa rossonera ha parlato Hakan Calhanoglu, tra momento della squadra, rinnovo di Pioli e le sue intenzioni sul futuro.

Non mancano le indiscrezioni di mercato anche oggi. Novità importanti su Marc Roca che dalla Spagna viene dato molto vicino, mentre resta complicata la pista che porta ad Emerson Royal. Ma la notizia più importante è certamente l’ufficialità del rinnovo con lo sponsor Fly Emirates: ecco i dettagli dell’accordo>>>

